Appartamenti, occupazioni abusive e sfratti impossibili

Leggo spesso gli articoli online del carlino. Riterrei molto interessante per la cittadinanza affrontare il tema delle locazioni a lungo termine che stanno diventando impossibili da trovare. Recentemente ho dovuto rivolgermi al Tribunale per numerose occupazioni abusive e sfratti per morosità a Misano Adriatico e Riccione (4 ancora in corso, in attesa infinita dell'ufficiale giudiziario per lo sgombero). Posso garantire che per il proprietario locatore non c'è nessuna tutela da parte dello Stato, dell'amministrazione comunale, della magistratura, dei servizi sociali, ecc. Sono necessari molti soldi e anni per rientrare in possesso del proprio immobile, il sistema attuale utilizza furbescamente le case private per scaricare il problema sociale sui proprietari senza alcun indennizzo, anzi pretendendo comunque il pagamento dell'Imu.

Bisogna sensibilizzare le istituzioni su questo grave problema che va a discapito purtroppo non solo dei proprietari ma anche di inquilini onesti che si vedono negare la possibilità di locazione a causa delle falle del sistema e della mancanza assoluta di tutele per il proprietario.

Alessandro Faetani