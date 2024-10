Baby gang di stranieri in centro storico

Torno da un soggiorno a Istanbul (15 mil dí abitanti) dove non esistono baby gang, dove si può girare senza il timore di essere scippati ecc… Modena cento volte più piccola non riesce a risolvere e dare tranquillità ai cittadini. Chiedo che il Prefetto vada in via delle Costellazioni a verificare come vengono utilizzati i fondi ( circa 2.800eu/mese) che con le tasse eroghiamo a ciascun “minore non accompagnato” e che uso ne fanno le coop sociali. Alcuni di questi giovani si uniscono ad altri e terrorizzano i ragazzi, li rapinano dei soldi , cellulari, catenine, spacciano, sono padroni del centro storico. Vanno identificati dopo ogni reato e rispediti come persone indesiderate al loro Paese con il primo aereo. Come deterrente forse sarebbe sufficiente a calmarli. Altrimenti con i magistrati politicizzati andremo verso la resa assoluta.

Donato Saltini