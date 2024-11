Cartelloni elettorali inutili

Anche per questa tornata elettorale sono stati montati centinaia di trespoli con i cartoni elettorali per i singoli partecipanti alla consultazione. Poiché l'utilizzo di questi spazi, ormai da anni, è quasi nullo, credo che questa spesa si possa risparmiare. Furono inventati all'inizio degli anni cinquanta per evitare la distesa di manifesti su tutti i muri della città. Oggi ci sono televisione ed internet : la carta non serve più a nulla. Proviamo a cominciare ad evitare gli sprechi!

Giuseppe Calderoni