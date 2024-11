Colonnine per auto elettriche occupate dagli abusivi

Sono andato con un'amica proprietaria di un' auto elettrica a fare la spesa, ha guardato dove ci sono colonnine per la ricarica e ha scelto un supermercato. Il sistema dava le due colonnine libere, siamo arrivati e le due colonnine erano occupate da due auto a benzina, lei ha parcheggiato e siamo andati a fare la spesa, dopo quasi 40 minuti all'uscita le due auto erano ancora parcheggiate, niente ricarica. Siamo andati in centro, due colonnine occupate da due auto elettriche già cariche, dopo un'ora siamo tornati e le auto elettriche già cariche erano ancora lì. Tutto questo a Modena, un motivo per non comprare un'auto elettrica.

Bruno Bombonato