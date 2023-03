Con l’arrivo della buona stagione sono ritornati i lavavetri abusivi in molti incroci con semaforo: petulanti, aggressivi e fastidiosi pretendono di “pulire”, si fa per dire, il parabrezza delle auto, in realtà lo imbrattano con spazzoloni vecchi, chiedono con insistenza una mancia in particolare alle guidatrici di sesso femminile. Questi soggetti insieme ai finti invalidi sono una dannazione per gli automobilisti.

Niccolò Rocco di Torrepadula