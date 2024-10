Fallimento Unifil

Alla luce dei recenti sviluppi, è evidente che la missione Unifil in Libano non ha raggiunto i suoi obiettivi principali. Non è riuscita a disarmare Hezbollah, né a garantire il controllo del sud del Libano da parte dell’esercito libanese, fallendo nel mantenere la pace e la sicurezza nella regione. La comunità internazionale deve ora riflettere seriamente su come riformare o sostituire la missione Onu per affrontare meglio le sfide attuali e future, garantendo una maggiore efficacia e sicurezza per tutti i coinvolti.

Raffaele Amendola