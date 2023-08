I transessuali e la Chiesa

The Overton Window”, vale a dire la finestra di Overton, è un meccanismo di persuasione e di manipolazione delle masse mirata a trasformare un’idea inaccettabile per la società a pacificamente accettata e infine legalizzata. Nei giorni scorsi, prima di partire per la GMG di Lisbona, papa Francesco ha detto che "le transessuali sono figlie di Dio". Qualsiasi dizionario spiega che il transessuale è "persona che rifiuta il proprio sesso, identificandosi in quello opposto, fino ad assumerne le caratteristiche fisiologiche, in seguito a uno specifico intervento chirurgico". Ciò significa che la "reversibilità" transessuale è ambosesso: un uomo può diventare donna ed una donna, uomo. Scontato precisare che nessun bisturi o siringa può mutare il sesso stabilito da Dio per chi crede o dalla natura per chi crede nella materia intelligente, che essendo appunto intelligente non permette voli pindarici post creazione. L'indice di suicidi omicidi nella galassia trans, ne è la prova. Per sdoganare posizioni ideologiche che il bimillenario magistero della Chiesa non ha mai nemmeno preso in considerazione, papa Francesco, dimentico che il secondo comandamento vieta di "non nominare il nome di Dio invano", ha avuto appunto l'ardire di citare Dio. Sarà un caso, ma in coincidenza con l'assist di Bergoglio alla comunità Lgbt e all'universo dei "mutanti" del sesso, i media veronesi hanno lanciato la notizia di un prete del Basso Garda, che causa motivi ignoti avrebbe indotto un trans uomo con sembianze femminili, a buttarsi dalla finestra. Il prete, che aveva preso a cuore i desiderata di Papa Francesco, era già stato denunciato per vicende legate a droga, sesso e minacce. Gianni Toffali