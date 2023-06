Il successo del gruppo Forrest Gump

Vorrei segnalare una realtà che esiste a Bologna dal 2021. Si tratta del gruppo spontaneo di aggregazione ‘Siamo tutti Forrest Gump’. Nella chat omonima siamo 564 partecipanti e nel gruppo Facebook 952. Il gruppo si suddivide in sottogruppi per così dire ‘fluidi’, tra cui spicca quello per il cinema e mostre, i ballerini di ‘Andiamo a ballare’, i viaggi, il gruppo mattine feriali per camminate e attività culturali, il gruppo aperitivi, il gruppo per meditazione, il gruppo talenti e tanti altri. Tutto questo è nato dall'idea di Denis Gubellini per cui nessuno deve restare solo, sperando che come per Forrest Gump bastasse partire perché la gente seguisse. E così è stato. La visione di Denis è stata raccolta da altri che condividendo il valore di base hanno dato la loro impronta specifica ad altri gruppi: Michela Musolesi con le passeggiate notturne, Roberta Auregli con un occhio all'introspezione, io con attenzione al movimento e alla socializzazione per la prevenzione della depressione nella età avanzata. Il gruppo ha partecipato l'anno scorso alla StraBologna vincendo il premio per il nome più originale, e quest'anno eravamo iscritti come gruppo più numeroso. Ci siamo mossi per l'emergenza ucraina, per l'alluvione e molti di noi collaborano in attività di volontariato. Ma la cosa più bella è sentirsi dire che abbiamo aiutato la gente a riempire la solitudine e abbiamo ridato il sorriso a chi si sentiva solo. Ritengo che una realtà del genere andrebbe riconosciuta a livello cittadino e che Denis meriterebbe un premio, anche se non so di che genere. E' partito così per caso nel settembre 2021 e adesso è il nostro ‘Grande Capo’. Con riconoscenza a Denis

Anna Maria Passador