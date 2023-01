L'indirizzo dei maleducati del pattume

Per quanto sia diventato oramai scontato lamentarsi della raccolta dei rifiuti in centro storico a Bologna e della mancanza di educazione, incapacità o menefreghismo sull'argomento da parte di una certa cittadinanza e di un certo sistema di gestione, mi chiedo ancora, dopo anni, come sia possibile trovare ancora cataste di rifiuti abbandonati attorno ai bidoni ed in particolare scatole da imballaggio con indicati addirittura i riferimenti dei rispettivi destinatari. Insomma, a meno che l'imballo non si sia recato personalmente a fianco al bidone, presumo che qualcuno ce lo abbia portato. Non voglio assolutamente accusare Hera, che forse fa finta di non vedere salvo snocciolare ogni tanto numeri sulle infrazioni rilevate, o il Sindaco che si appella solo al buon senso della cittadinanza. Sarebbe apprezzabile, ma non risolutivo ovviamente, da parte di questi destinatari conosciuti di rimuovere almeno quell'etichetta con le loro generalità. Avere la certezza che siete dei maleducati è peggio che averne solo il sospetto.

Fabio Dandini