Meglio la quarantena

Ho letto la dichiarazione del medico che ha detto di essere favorevole ai tamponi rapidi in aeroporto per tutti quelli che provengono dalla Cina, ma non si è sempre detto che il virus sta in incubazione per giorni? Praticamente uno potrebbe essere negativo al tampone, è positivo dopo qualche giorno, la sicurezza sarebbe quella di tenerli in quarantena, allora sì che possiamo parlare di sicurezza. Poi mi domando se non sia il caso di capire una volta per tutte, perché questo virus proviene sempre dalla Cina. Qualcosa non mi torna.

Riccardo Ducci