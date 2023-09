Non diffamate ma Riviera romagnola, è sempre super

Leggo, con tanta tristezza nel cuore, le diffamazioni fatte nei confronti della nostra Riviera romagnola, fake news postate da chi, forse, vuole essere simpatico... Anziché perdere tempo a scrivere sempre sui social e riportare delle assurdità, perché queste persone non prendono in esame di trascorrere le proprie vacanze in Albania, senza infangare la Romagna? A un patto: con un biglietto di sola andata. Non è bastata l'alluvione di maggio a creare dei problemi a questa terra? Cito come esempio Rimini, sempre splendida, accogliente, ricca di storia, di gente lavoratrice, che sa accogliere, buon cibo, acqua pulita e veramente trasparente. Per certe persone, se l'Albania è meglio, che vadano pure non abbiamo perso nulla.

Cecilia Rizzi