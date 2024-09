Sanità, un Cau efficiente

Ho avuto necessità di recarmi al CAU del policlinico S. Orsola a Bologna per una infezione che mi aveva gonfiato notevolmente entrambe le gambe qualche giorno prima del 17 agosto, ricoprendole di un vistoso rossore. Mi ero già recata dal medico curante che mi aveva prescritto degli antibiotici. Dopo tre giorni non avendo notato alcun miglioramento mi sono recata al CAU del S. Orsola. Una breve attesa e sono stata subito visitata da una scrupolosa dottoressa che dopo aver esaminato le gambe mi ha fatto fare un prelievo di sangue i cui risultati mi sono stati forniti dopo circa una mezzora. La dottoressa ha inviato la fotografia delle mie gambe ai colleghi dermatologi e dopo una mezzora mi ha stilato la diagnosi di una forte allergia da contatto con probabilmente piante non meglio identificabili. Mi ha prescritto una terapia che già il mattino seguente aveva dato ottimi risultati. Fortuna che abbiamo una sanità evoluta che ha permesso, unitamente alla professionalità dei medici, una efficace e rapida soluzione del problema. Grazie al CAU S. Orsola.

Alessandra Lodi