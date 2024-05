Capita sempre più spesso di vedere spot televisivi in cui vengono mostrati bambini e neonati rachitici, magri, affamati. Tutto cio' per impietosire coloro che guardano. Tutto questo per ottenere offerte alle Onlus che li commissionano. Principio giusto ma a me ricordano persone che anni fa facevano la questua esibendo i bambini per impietosire i passanti. La cosa era riprovevole allora ed e' riprovevole anche oggi.

Fabio Bastianini