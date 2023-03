Strage di alberi e smog

Noi che abitiamo in prossimità della tangenziale di Bologna stiamo assistendo all'ennesimo scempio preliminare ai lavori di ampliamento della tangenziale. Alcuni giorni fa, a nord dell'uscita Stalingrado, tra le vie Ferrarese e Stalingrado, sono stati abbattuti tutti gli alberi, di alto fusto e non, esistenti in un'area di un centinaio di metri quadri, suppongo in vista dei lavori per lo sciagurato ampliamento. I tronchi sono stati velocemente triturati e rimossi. Questa procedura verrà seguita lungo tutto il percorso dell'asse e questo danno si aggiungerà a quello del maggior consumo di suolo, maggior traffico autostradale e più smog, che si sommerà a quello prodotto dagli aerei in partenza e in arrivo sulla zona. Tutto questo è ciò che fanno i nostri amministratori per favorire la transizione ecologica. E Bologna risulta la città più vivibile in Italia.

Liliana Cazzola