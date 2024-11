Tempi duri per la patente

Mi sono trovata nella necessità di effettuare una prenotazione presso la motorizzazione di Bologna, per depositare la domanda di esame di teoria A 1 per mio figlio. Il primo appuntamento è a Marzo 2025 Alle mail non rispondono, al telefono non rispondono. Siamo andati in sede, ma non siamo stati ricevuti (senza appuntamento?!?). Al citofono ci è stato piu' volte detto di rivolgerci ad una scuola guida (pagando!). Peccato che alla motorizzazione di Milano, il primo appuntamento è tra 15 giorni. Perchè andando a scuola guida si velocizza la pratica?

Valeria Carinci