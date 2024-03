Un adesivo sui glutei del Nettuno

Scrivo per segnalare un fatto curioso. Tempo fa mentre camminavo su Via Rizzoli angolo Indipendenza a Bologna il mio occhio è stato attratto da un riflesso di luce proveniente dalle terga del Nettuno... Ho pensato che il bagliore fosse dovuto a un qualche intervento eseguito sul monumento nelle recenti opere di restauro. Inizialmente, quindi, non vi ho dato importanza. Ma quando nel pomeriggio mi sono ritrovato a passare sotto la fontana istintivamente vi ho prestato maggiore attenzione e così ho potuto constatare che il riflesso luminoso era dovuto a un adesivo, di forma circolare apposto sulla natica dx del mitico Nettuno. Sull'adesivo si distingue in modo evidente l'effige di un mulino a vento coronato da una scritta che non sono riuscito a leggere considerate le ridotte dimensioni del carattere e l'altezza in cui è collocato. Di qui mi son venute alla mente una serie di domande tra cui in primis che diavolo ci fa un adesivo sul sedere del Nettuno?

Massimiliano Mereu