Una strada per Maria di Modena

Maria di Modena, nata Maria Beatrice d'Este, nota in Inghilterra come Maria di Modena (Modena, 5 ottobre 1658 – Saint-Germain-en-Laye, 7 maggio 1718), era figlia di Alfonso IV d'Este, duca di Modena e Reggio, e di Laura Martinozzi, nipote del cardinale Mazzarino. Unica italiana (modenese) a sedere sul trono d’Inghilterra, dunque Queen of England, Regina d’Inghilterra, oltre ad essere stata osteggiata allora dai protestanti Inglesi in quanto cattolica è oggi secondo quanto letto sulla stampa locale “scacciata” dalle strade modenesi dalle “armi ideologiche” dei consiglieri del PD. Un consigliere di opposizione propone di intitolare una strada a questo illustre storico personaggio e il PD risponde picche. Una consigliera PD che si e fatta portavoce del no - ha detto che “bisogna guardare ai duchi dalla giusta distanza e che quel periodo tra tante luci, nasconde anche ombre”. Speriamo non propongano di buttare giù il Palazzo Ducale allora, dico io. E tutti i dipinti di duchi nei palazzi pubblici non verrà spero in mente a qualcuno di darli alle fiamme, sempre per ideologica passione? E pensare che Maria di Modena poi costretta all’esilio rappresenta anche un esempio sofferente di resistente cattolica contro il rifiuto duro dei protestanti inglesi. Dunque una cittadina modenese pia e onorevole e da onorare che fosse figlia di un duca o di un ciabattino. Onorata oggi a Londra disprezzata nel suo Paese. Una cattolica cristiana che la Chiesa di Modena dovrebbe difendere da ideologie che intendono cancellare la storia per onorare una modenese che è rimasta coerente con la propria fede malgrado lo sguardo ed il fare severo dei protestanti. Un po’ di coraggio per favore Chiesa cattolica! Fatti valere!

Valter Billi