Utero in affitto? Meglio le adozioni

Utero in affitto, maternità surrogata: andare contronatura fa male. Non si devono fornire occasioni a speculazione e mercificazione ad un evento bello e pulito come la nascita. Piuttosto, semplifichiamo la procedura per l'adozione per dare amore incondizionato ai tanti bimbi che già esistono. Una famiglia per loro, anche arcobaleno, sarebbe il più bel regalo. Dietro a tutto ci deve essere amore vero, incondizionato e non di puro egoismo personale di uno o due adulti. Certo, in caso di adozione è più impegnativo essere genitori, ma è bellissimo. Ve lo dice una mamma adottiva 72enne di una figlia oggi trentacinquenne e nonna felice di una splendida nipotina di 5 anni. La cosa più importante: mia figlia fin da subito ha saputo che io ero la sua "mamma del cuore". Una favola inventata per lei da mio marito e la sottoscritta le ha permesso di avvicinarsi e comprendere l'adozione e di amarci. Grazie figlia mia di esistere.

Gabriella B.