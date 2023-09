Ironman a Cervia: al via la sesta edizione, ecco quando e le gare in programma

Cervia (Ravenna), 12 settembre - Torna a Cervia l'Ironman Italy Emilia-Romagna, giunto alla sua sesta edizione: l'appuntamento, che conta atleti da ben 98 paesi diversi, avrà il suo cuore nella spiaggia del Fantini Club, situata sulla finish-line dell'Ironman. Per l’occasione ricordiamo che nei tre giorni di gara i parcheggi saranno gratis (qui le info) e che è stato organizzato un servizio di navette per ovviare alle modifiche alla viabilità.

Il programma

45.000 le presenze attese in totale, per un programma che si apre ufficialmente giovedì 14 settembre con la Night Run, cioè la corsa notturna competitiva, che parte dal Fantini Club alle 21.

Il giorno dopo, venerdì 15, sarà invece il momento della nuova edizione dell'Ironkids, rivolto ai giovanissimi tra i 5 e i 15 anni: si tratta di una corsa non competitiva, che si svolge interamente sulla sabbia.

Infine sarà la volta dell'evento più atteso, cioè dell'Ironman a lunga distanza, in programma sabato 16 settembre: si nuota per 3,8 chilometri in acque libere, poi si pedala per 180 e si corre per 42 chilometri senza sosta. Finita qui? No, perchè domenica 17, a chiudere la rassegna, ci sarà l'abituale Ironman 70.3 a distanze dimezzate e il triathlon sulla distanza olimpica 1,5-40-10 km. La chiusura di un weekend tutto all'insegna dello sport.