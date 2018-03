Macerata, 14 marzo 2018 – Il contrabbassista norvegese Arild Andersen e il bandoneonista fermano Daniele Di Bonaventura insieme sul palco per lil prossimo appuntamento della rassegna Macerata Jazz. In esclusiva nazionale i due artisti si esibiranno sabato 17 marzo alle 21.30 al Teatro Lauro Rossi. La star internazionale del contrabbasso arriverà in città direttamente da Oslo per l’unica data italiana prima del suo tour in Giappone. Il musicista norvegese ha suonato nella sua carriera assieme a mostri sacri del jazz quali Phil Woods, Dexter Gordon, Sonny Rollins, Johnny Griffin e molti altri.

A Macerata ad accoglierlo un ambasciatore mondiale della nostra scena jazz regionale: Di Bonaventura, musicista fermano di grandissimo lirismo e spiccata cultura musicale che spazia dal folk al jazz alla classica. Punto saldo di uno dei progetti più celebri di Paolo Fresu, Di Bonaventura collabora con big del jazz internazionale, da Stefano Bollani a Omar Sosa, da Javier Girotto a Oliver Lake e numerosi altri.

“Artict duet”, questo il nome del progetto inedito, si colloca all’interno della stagione invernale jazz del Comune di Macerata con la direzione artistica dell’associazione Musicamdo Jazz. Come ormai da tradizione della rassegna, la giornata di sabato si accende già alle 19,30 al locale del jazz maceratese “Il Pozzo” con un apericena con degustazione dei vini del Consorzio Colli Maceratesi e la musica del “B Flat Jazz Quartet”. In diretta su Skyline Radio&Soul, media partner della rassegna 2018, infatti, si esibirà il quartetto composto da Matteo Paggi al trombone, Leonardo Francesconi al piano, Edoardo Petracci al contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria.

Alle 23.30, dopo il concerto a teatro, si torna poi nuovamente al Pozzo per la consueta chiusura della serata con la jam session che ogni volta regala tante emozioni e suggestioni in un’atmosfera magica dov’è la musica è la vera protagonista. Biglietteria del teatro: piazza Mazzini, 10. Per informazioni è possibile contattare il numero 0733/230735. Abbonamento Intero 60 euro; abbonamento Ridotto 40 (Studenti Unimc e Unicam e soci Marche Jazz Network). Biglietto intero 15 euro; ridotto 10 (Studenti Unimc e Unicamente e soci Marche Jazz Network).