Macerata, arriva la 1000 Miglia. Una settimana tra motori e musica

Macerata, 6 giugno 2023 – Mercoledì 14 giugno Macerata ospiterà il passaggio della 1000 Miglia, una delle iniziative nell’ambito della Settimana dei motori storici, che vede in programma anche un’esposizione di auto d’epoca e un concerto alla Filarmonica. Dalle 11 fino alle 16 circa è previsto l'arrivo delle prime auto storiche che sosteranno nella zona dei giardini Diaz, dove gli equipaggi potranno pranzare con prodotti tipici locali, tra questi i famosi vincisgrassi alla maceratese, i quali hanno ricevuto il riconoscimento Stg (specialità tradizionale garantita) dall'Unione Europea. Nella mattinata di oggi si è tenuta una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa con ospite Paolo Paciaroni, cuoco marchigiano che collaborerà nella preparazione della specialità gastronomica con l'istituto alberghiero Varnelli di Cingoli.

In occasione di quest'evento si agganciano iniziative di carattere sociale, tra cui il concerto di beneficenza di martedì 13 alle 18 al teatro della Filarmonica, organizzato dal Mof e dal Rotary Club Macerata, della pianista Cesarina Compagnoni e di Olena Kocherga, musicista ucraina fuggita dalla guerra, che oggi vive a Civitanova e si esibisce nelle piazze della regione . "Sarà un'opportunità per dare spazio ad un'eccellenza di una nazione in difficoltà, che è diventata emblema di una situazione che riguarda anche noi italiani - afferma il vice sindaco Francesca D'Alessandro -, una flautista ucraina dignitosa che ha deciso di rimboccarsi le maniche e di uscire per strada per diffondere la propria arte ai passanti".

Alla conferenza stampa erano presenti anche Riccardo Sacchi, assessore allo Sport, Renato Coltorti, avvocato rappresentante del Rotary Club e Danilo Doria, comandante della polizia locale che ha precisato: "Tuteleremo la cittadinanza per un regolare svolgimento di tutta la manifestazione. Dovremo limitare per diverse ore la circolazione, studiando percorsi alternativi per chi ne avrà necessità e saremo a disposizione per chi dovrà risolvere le sue problematiche. Entro breve pubblicheremo l’ordinanza per la viabilità del 14 giugno".

Il 10 e l'11 giugno svolgerà "la quinta Rievocazione Storica della Tolentino-Colle Paterno che coincide quest’anno con il centenario della prima edizione effettuata nel 1923 - interviene Armando Grassetti, vice presidente della Scuderia Marche -. Arriveranno decine di collezionisti di auto d’epoca da tutto il Centro Italia per l’evento inserito per la prima volta a calendario Asi”.

Roberto Carlorosi, coordinatore Expo Lancia Story, ha annunciato l'esposizione "Lancia Story": "Racconteremo la storia di un grande marchio italiano, Lancia, con l’esposizione di una dozzina di vetture rappresentative costruite tra il 1926 (una Lambda) fino agli anni Ottanta". L’esposizione sarà ospitata dal 16 al 18 giugno dal centro commerciale Valdichienti. Il direttore Gianluca Tittarelli, ha messo a disposizione la galleria della struttura per ospitare – ha detto – "la storia che va incontro al grande pubblico".

Lucrezia Gianferro

Giulia Maria Pennesi

Greta Rubini