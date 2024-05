Accompagnatore turistico. Camerieri e lavapiatti

Azienda settore turismo cerca laureato/a e/o laureando/a in lingue in qualità di accompagnatore/ice turistico/a; laureati/ndi in lingue per insegnamento a studenti di scuole elementari. Richiesta ottima conoscenza inglese. Sedi Centro Italia e Scuole di San Ginesio/Colmurano (cod. offerta 534217). Agriturismo cerca una lavapiatti/addetta alle pulizie e camerieri di sala nei fine settimana. Sede Tolentino (cod. offerta 74562). Agriturismo cerca un/a cuoco/a con minima esperienza, a tempo pieno nei fine settimana. Sede Matelica (codice offerta 68218). Tomaificio cerca orlatrice con esperienza nell’utilizzo di macchine da cucire a colonna e/o ad aghi. Sede Pollenza (cod. offerta 7789). Bar cerca un/a barista part time con minima esperienza e disponibilità anche nei fine settimana. Sede Caldarola (cod. offerta 167765). Inviare cv a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it inserendo il codice di riferimento: 534217.