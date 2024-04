Acquisto auto usate: Macerata quinta

Nel 2023 nelle Marche sono stati spesi quasi 2 miliardi di euro in beni durevoli (un miliardo e 862 milioni di euro), il 9% in più rispetto al 2022: si tratta dell’ottava regione con la crescita più sostenuta. Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Findomestic (gruppo Bnp) in collaborazione con Prometeia, l’aumento della spesa marchigiana in durevoli è di poco superiore alla media nazionale (8,9%) e il maggior contributo viene, come nelle altre regioni, dalla forte ripresa degli acquisti legati alla mobilità. "Gli acquisti delle auto usate risultano in aumento del 22,4% (557 milioni), 4 punti sopra la media nazionale (18,7%)" commenta Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic. Macerata è la quinta provincia in italia per le auto usate, ogni famiglia ha speso in media 2.857 euro in beni durevoli per un totale di 374 milioni in crescita del 9,3% rispetto al 2022. Sono stati impiegati 83 milioni di euro in auto nuove, con un aumento dell’11,7%, mentre per le auto usate l’ammontare è di 120 milioni di euro con una crescita del 25,3%: si tratta del 5° miglior dato in Italia nel comparto. Anche i motoveicoli hanno visto una buona crescita del 17,1% con un totale complessivo di 12 milioni. A fronte di un calo del 29,7% negli acquisti di tv e sistemi hi-fi, con una spesa di 9 milioni di euro, i maceratesi hanno dimostrato una preferenza per gli elettrodomestici (+4.5%).