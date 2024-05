La "Camminata dei fuoriclasse". A San Liberato per aiutare i bambini Si svolge a San Liberato la "Camminata dei fuoriclasse" organizzata da I Fuori Classe e Anffas Sibillini, per sostenere l'accesso allo sport per bambini svantaggiati. Partenza alle 10, donazioni e visita alla sede Anffas Sibillini.