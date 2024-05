Adeguamento sismico, completati i lavori alla palestra dell’Agraria

Verrà effettuato all’inizio della prossima settimana il collaudo della palestra dell’istituto agrario Garibaldi di Macerata, dove sono stati completati i lavori di adeguamento sismico. Gli interventi, per un importo complessivo di 524mila euro affidati dalla Provincia alla Rti Ardeatina Appalti srl e Tecnia Appalti srl, hanno previsto, da un lato, il restauro della struttura esistente in modo da preservarne le caratteristiche meccaniche; dall’altro, la realizzazione di una nuova struttura in acciaio costituita da due torri, con lo scopo di assorbire le forze orizzontali dovute all’azione sismica. Ad oggi sono stati ultimati tutti i lavori: la realizzazione delle due torri, l’esecuzione di nuovi telai in acciaio controventati posti nella zona degli spogliatoi che permetteranno di ridurre le sollecitazioni sulla struttura esistente ed è stato completato anche il confinamento dei nodi e il rinforzo delle travi e dei pilastri attraverso la loro incamiciatura per i casi in cui la struttura esistente risultava inadeguata. Si è poi proceduto al restyling totale della zona spogliatoi. Al momento la palestra è totalmente fruibile internamente, mentre esternamente sono previste delle opere di sistemazione provvisoria, in vista della realizzazione dell’adiacente nuova palestra.