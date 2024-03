Al volante ubriaco e senza patente

Pur avendo la patente già ritirata perché sorpreso ubriaco al volante, si è rimesso alla guida dopo aver bevuto e ha causato un tamponamento lungo la statale 77. Lo hanno scoperto i carabinieri di Tolentino, con gli accertamenti svolti dopo l’incidente. Il fatto era successo l’11 febbraio.

Il conducente, un 31enne di origini straniere, è stato trovato positivo all’etilometro. I militari dunque lo hanno sanzionato, hanno sottoposto il suo veicolo al fermo amministrativo e infine hanno segnalato il suo nome alla prefettura, per il provvedimento di revoca della patente. Ma l’uomo non è stato l’unico a finire nella rete dei controlli dell’Arma, particolarmente capillari nei giorni scorsi lungo le strade. I militari dell’Aliquota radiomobile del Nucleo operativo lo scorso fine settimana hanno fermato un 23enne, risultato positivo all’accertamento con l’etilometro.

Aveva un tasso di 0,6 grammi per litro, e per questo è stato sottoposto alla sanzione amministrativa del ritiro della patente. La Stazione carabinieri di Loro Piceno infine ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un 50enne, che aveva causato un incidente a un incrocio della strada provinciale 78 nel territorio del Comune di Sarnano. Quando la pattuglia è intervenuta per i rilievi, l’uomo è risultato con tasso alcolemico di 1,10, e di questo ora dovrà rispondere di fronte al tribunale. Purtroppo, nonostante la presenza costante delle pattuglie sulle strade principali e non solo, il fenomeno continua a essere troppo presente, mettendo in pericolo la vita sia di chi si mette alla guida in condizioni psicofisiche non ideali, sia di altri malcapitati.

Nell’ultimo mese e in particolare nei fine settimana, la Compagnia carabinieri di Tolentino ha incrementato i servizi di controllo del territorio con l’impiego di numerose pattuglie, per una azione preventiva contro reati più insidiosi, con particolare attenzione a quelli contro il patrimonio. I controlli proseguiranno ancora, sul fronte della sicurezza stradale, ma anche nei principali luoghi di aggregazione e vicino agli esercizi commerciali, a tutela di tutti i cittadini.