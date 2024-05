Antonio Lazzarini incontra gli elettori: "Più spazio e attenzione per i giovani

"Giovani a cittadini al centro della nostra azione politica". Queste le premesse da cui parte il candidato sindaco Antonio Lazzarini, che correrà nel segno della lista civica "siAMO Montecosaro" in vista delle elezioni comunali dell’8 e il 9 giugno.

Dopo l’investitura ufficiale, ieri l’aspirante primo cittadino si è mostrato ai cittadini, nel corso di una presentazione alla sede elettorale di via Roma: tanti i curiosi e i simpatizzanti accorsi per ascoltare le sue parole, diversi anche coloro che hanno apposto la propria firma per presentare la lista (ne basteranno 60). "L’obiettivo – ha spiegato Antonio Lazzarini – è quello di confrontarci con i cittadini, comprendere le loro aspettative ed evitare che vengano trascurate alcune esigenze, spesso dimenticate dalla politica. Con questo gruppo ho condiviso quattro valori fondamentali: la famiglia, l’amicizia, l’impegno e l’amore". Non sono stati svelati programma e rosa dei candidati consiglieri, "ma lo faremo da mercoledì, quando ci sarà un altro incontro pubblico" hanno assicurato dalla lista.

Tuttavia è stato chiarito che saranno 12 a correre per un seggio nel consiglio comunale e che le proposte "verteranno sui giovani. L’ambizione è aumentare gli spazi aggregativi" ha anticipato Lazzarini. Il percorso di "siAMO Montecosaro" è nato un anno fa, grazie alla spinta di due ex assessori di giunte precedenti, Sandro Vallesi e Giordano Marignani, anche ieri al fianco del candidato sindaco. "Tutti lo conoscono come Antonio – ha detto Marignani –, ma per noi è Toni. Si è messo d’impegno al 100 per cento in un progetto a nostro avviso meraviglioso, partito con delle basi buone e principi onestissimi. Ci siamo allontanati dalla politica d’interesse, vogliamo riportare il senso di comunità". Quanto alla sua biografia, Marignani ha ricordato: "sono partito da bambino con le Acli, le esperienze parrocchiali, poi sono arrivato alla politica, facendo l’assessore dal 2009 al 2014 e realizzando cose importanti per Montecosaro, ma di cui si parla poco". "Siamo un gruppo di amici – il commento di Vallesi –, non una lista di addetta ai lavori. Non abbiamo simboli, colori, ma solo le facce".

Francesco Rossetti