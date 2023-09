Auto contro moto a Sarnano: centauro di Civitanova portato a Torrette

Macerata, 11 settembre 2023 – Auto contro moto, centauro portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Attimi di paura ieri mattina nel territorio di Sarnano. Erano circa le 9 quando è scattato l’allarme. L’incidente è avvenuto sulla provinciale 78, tra Sarnano e Amandola.

A bordo della moto viaggiava un sessantenne di Civitanova, alla guida dell’automobile c’era un 66enne di Amandola. Lo schianto sarebbe avvenuto all’altezza di una curva. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Dopo l’impatto con il veicolo il motociclista è finito a terra, immediati i soccorsi da parte del personale sanitario del 118. Giunti sul posto hanno provveduto a a prestare le prime cure, poi, valutate le condizioni del centauro, gli operatori hanno allertato l’eliambulanza e disposto il trasferimento dell’uomo all’ospedale di Ancona. Il 60enne è sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti del caso e per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri di Sarnano.