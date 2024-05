Auto in un fossato, arriva il carroattrezzi ma il conducente è ubriaco fradicio

Fiastra (Macerata), 6 maggio 2024 – Si presenta ubriaco con il suo carroattrezzi sul luogo di un incidente: patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza per un sessantenne. Il curioso episodio si è verificato l’altro giorno nel territorio di Fiastra, dove i militari del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Camerino erano intervenuti lungo la provinciale 98 per un incidente. Un’auto era finita in un fossato per una manovra sbagliata del conducente, così i carabinieri hanno contattato il carroattrezzi per procedere alla rimozione del veicolo ormai fuori uso.

Con sorpresa dei militari, però, l’autista del carroattrezzi si è presentato sul luogo dell’incidente in evidente stato di ebbrezza. Addirittura, l’uomo aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito. Per il sessantenne è così scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza, mentre il mezzo è stato affidato ad altro conducente della medesima ditta.