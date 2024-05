Blitz del Castello, Chiesanuova in castigo

CHIESANUOVA

0

CASTELFIDARDO

1

CHIESANUOVA: Fatone, Molinari (2’st Corvaro), F.Carnevali, (33’st Defendi), Badiali (28’st Crescenzi), Canavessio, Monteneri, Pasqui, Trabelsi (4’st Mongiello), Sbarbati, Bonifazi, Tanoni (44’st Morettini). All. Mobili.

CASTELFIDARDO: Sarti, Morganti (28’st Kurti), Fabbri, Cannoni (44’st Nacciarriti), Imbriola, Rotondo, Fossi (9’st Evangelisti), Miotto, Braconi (16’st Sidorenco), Guella, Nanapere (33’st Fabiani). All. Giuliodori.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Rete: 32’st Kurti.

Note: spettatori 800 circa; ammoniti Badiali, Braconi, Fabbri, Molinari, Fossi, Cannoni, Pasqui; corner 2-4; recupero 2’ e 6’.

Il Castelfidardo non aveva mai battuto il Chiesanuova, ko a Villa San Filippo e 1-1 in casa, l’ha fatto quando più contava. A mandare in finale playoff contro l’Urbino la formazione di Giuliodori (che giocherà in casa), la rete del neoentrato Kurti al 77’. Un gol ed una qualificazione meritati, perché è vero che il Chiesanuova (grazie al miglior piazzamento: terza contro quarta in classifica) poteva giocare anche per il pari, ma gli ospiti nella ripresa hanno creato molto di più, in due occasioni fermati da Fatone e in un’altra è stato Nanapere a divorarsi un gol fatto. Termina così la stagione del Chiesanuova, un secondo anno da favola in Eccellenza e giustamente i tifosi hanno tributato applausi scroscianti a giocatori e al mister.

Cronaca. Mobili punta sulla velocità e sulla gioventù, dentro Trabelsi e F. Carnevali nel 4-3-3; Giuliodori va con un 4-4-2 versatile e i suoi sono subito pericolosi, colpo di testa di Rotondo al 9’ e parte alta della traversa. Per la replica ecco Pasqui al 18’, bel diagonale e palla fuori di poco. La frazione avanza e si chiude con i locali in controllo. Le emozioni maggiori nella ripresa che inizia con 15’ di ritardo per un malore ad un tifoso fidardense (codice arancione all’ospedale di Civitanova; nella foto i soccorsi), episodio che fa ammutolire le tifoserie che avevano riempito l’impianto. In campo, al 7’ Carnevali si incunea sulla sinistra ricevendo da Sbarbati, sul mancino bravissimo il 2004 Sarti. Poi viene fuori il Castelfidardo. Subito dopo e nel giro di 2 minuti, Fatone nega la rete ai colpi di testa di Evangelisti e poi Rotondo. Quindi al 13’ su retropassaggio sbagliato, Nanapere salta il portiere ma alla Gervinho sbaglia a porta vuota. I cambi non incidono per un Chiesanuova più contratto, il Castelfidardo appare invece più brillante e al 32’ in contropiede Nanapere sprinta, assist perfetto per Kurti che deposita lo 0-1. Nel finale il Castello alza le mura e protegge la vittoria: ora la sfida contro l’Urbino.