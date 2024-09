Cambia la circolazione in centro. Traffico più fluido, via le transenne

Cambia la viabilità da oggi in centro storico a Recanati. Accogliendo le richieste di commercianti e residenti si è disposta l’inversione del senso di circolazione di via Calcagni e via Cavour secondo la seguente direzione di marcia: piazza Giacomo Leopardi – via Roma. Spariranno anche le brutte transenne davanti via porta San Domenico che limitavano persino il percorso del bus cittadino. Una nuova viabilità che segue la naturale geografia urbana di Recanati, rendendo accessibile via Cavour e via Calcagni e i relativi accessi al teatro Persiani, ai negozi del centro, all’Hotel La Ginestra e alla scuola di San Vito, dove miglioreranno anche i rallentamenti del traffico dovuti alla salita e alla discesa degli studenti. Si tratta di una disposizione che permetterà di decongestionare il traffico nelle aree di Porta Marina, Zona Rione Mercato e Porta San Domenico.