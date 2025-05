Caos rifiuti non solo in centro. Discariche a cielo aperto, il viaggio della vergogna

Lettini per bambini, passeggini, seggiolini per auto, materassi. C’è un po’ di tutto, in questi giorni, nel quartiere Pace, dove sono spuntate delle vere e proprie discariche a cielo aperto, per di più a due passi dalle scuola. Il caos rifiuti, insomma, non riguarda solo il centro storico, ma un po’ tutti i quartieri di Macerata. Dopo le proteste di chi vive dentro le mura, esasperato dal sacchetto selvaggio che ha portato anche alla proliferazione di ratti, si moltiplicano le segnalazioni pure da altre zone della città. Due, in particolare, arrivano dalla Pace, dove martedì mattina sono intervenuti sia gli agenti della polizia locale che gli addetti del Cosmari. In via De Angelis, a due passi dalla scuola elementare "Quartiere Pace", vicino ai cassonetti sono spuntati un lettino per bambini, dei materassi e un ventilatore, oltre ai soliti sacchetti gettati in barba al calendario della raccolta differenziata. Sul posto è intervenuta la polizia locale, con gli agenti costretti a "frugare" tra la spazzatura alla ricerca di qualche indizio utile a identificare i responsabili dell’abbandono di rifiuti. Situazione simile in via della Pace, proprio di fronte all’asilo delle suore: qui qualche incivile ha pensato bene di abbandonare una cameretta con tanto di letto e reti per il materasso. Poi un passeggino, seggiolini per auto e una moto giocattolo. Sul tema, il Pd torna a criticare l’amministrazione, postando sui social foto di rifiuti abbandonati e il commento: "La nostra dose quotidiana di sporcizia". Anche l’avvocato Nicola Perfetti, membro del comitato di residenti del centro pubblica una foto di rifiuti abbandonati e commenta: "Una nursery per topolini finalmente attiva in vicolo Ferri… per irrobustire le bestiole con proteine e zuccheri basta aspettare gli aperitivi europei".