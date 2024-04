Campionati regionali di scacchi: cinque scuole alle finali nazionali

Edizione record per i campionati regionali studenteschi di scacchi, ospitati quest’anno dall’Istituto comprensivo "Don Bosco" di Tolentino. In palio c’erano il titolo regionale e il pass per la fase nazionale del campionato che si svolgerà a Montesilvano, in Abruzzo dal 12 al 15 maggio. Per la nostra provincia si sono qualificate, in diverse categorie, le scuole "Mestica" di Cingoli, "Gigli" di Recanati, "Lotto" di Monte San Giusto, Iis Civitanova e "Varano" di Camerino. Ecco, nel dettaglio, le prime classificate. Scuola primaria maschile: 1) "Mestica" Cingoli, 2) "Gigli" Reacanati, "Gaudiano-carducci" pesaro. scuola Primaria femminile: 1) "Gigli" Recanati, 2) "Mestica" Cingoli, 3) "Quartieri nuovi" Ancona. Scuola secondaria di I grado maschile: 1) "Da Vinci" Fermo, 2) Cagli, 3) Osimo. Scuola secondaria di I grado femminile: 1) Osimo, 2) "Novelli" Ancona, 3) Monte San Giusto. Scuola secondaria II grado, categoria Allievi maschile: 1) "Savoia" Ancona, 2) Classico San Benedetto, 3) Scientifico San Benedetto. Scuola superiore II grado categoria Allievi femminile: 1) "Galilei" Scientifico Ancona, 2) Is Civitanova. Scuola secondaria II grado categoria Juniores maschile: 1) Scientifico Pesaro, 2) Scientifico San Benedetto, 3) "Varano" Camerino.