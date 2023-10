"Castagnata e Fuochi d'Artificio a Fiastra: Incontro con il Doppiatore Marchigiano"

Fuochi d’artificio, risate con le gag del Doppiatore Marchigiano, Cesare Catà e castagnata a chilometro zero domani a Fiastra, dalle 18. Visite guidate alla scoperta dell’altopiano plestino, suggestioni sonore e improvvisazioni a Serravalle di Chienti domenica, alle 16.30. Continuano gli appuntamenti de "Le Terre del tartufo in tour – Tartufando nella Marca", programma che attraversa l’autunno nella Marca di Camerino. "Ci saranno anche i fuochi d’artificio – annuncia Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina (capofila del progetto) –, vivremo una due giorni all’insegna del tartufo, del buon cibo, della musica e del divertimento". A Fiastra, oltre a "Lake on fire", ci sarà la musica dal vivo e un inedito dialogo tra Catà e il Doppiatore Marchigiano (al secolo Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci), oltre ai mercatini e alla sagra della castagna. Domenica invece l’invito è sull’altopiano plestino, alla scoperta della basilica di Plestia, della botte dei Varano e dell’antico condotto romano di regolazione delle acque (partecipazione gratuita a numero chiuso, prenotazioni 3500746405). "Assisteremo a un concerto suggestivo e godremo di una degustazione di prodotti tipici – aggiunge Gentilucci –. Territorio e cultura, il tartufo come chiave per farli apprezzare ad un pubblico ampio". I prossimi appuntamenti saranno in Toscana, a una manifestazione nazionale dedicata al prezioso tubero, e a Londra, per una serie di iniziative legate alla promozione del territorio della Marca di Camerino, sempre in nome del tartufo.