Castelraimondo. Iscrizioni al centro estivo

Sono aperte a Castelraimondo le iscrizioni al centro estivo comunale per bambini, un servizio proposto da assessorato e ufficio per i servizi sociali con la cooperativa "Il faro". Il centro, per bambini dai 6 ai 13 anni, aprirà dal 10 giugno dando la possibilità di aderire per mezza giornata o per l’intera giornata. Sono previsti gite, giochi, laboratori, musica, sport, aiuto compiti e tanto altro. La quota di partecipazione è invariata rispetto allo scorso anno. Prevista una giornata in piscina a Camerino, e a luglio si andrà al mare una volta alla settimana. Informazioni all’ufficio per i servizi sociali del Comune: tel. 0737641723.