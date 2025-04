Chiesta la sospensione delle deleghe per l’assessore

Al prossimo consiglio comunale di Appignano, lunedì alle 21, tra i punti all’ordine del giorno c’è la richiesta di sospensione delle deleghe dell’assessore Silvia Persichini, avanzata dall’opposizione per "violazione della riservatezza istituzionale". La precedente seduta era stata annullata, votando all’unanimità la mozione del capogruppo della minoranza "Tutti insieme" Luca Buldorini (foto); questi aveva detto che non era stato rispettato il termine di venti giorni per la messa a disposizione del rendiconto e che erano stati "trasmessi atti riservati tramite la casella pec cna.appignano@cert.cna.it, utilizzata impropriamente dall’assessore Persichini per ricevere documentazione comunale, anche di natura sensibile".

La richiesta di sospensione delle deleghe ha scatenato reazioni sui social: "Si priva la comunità di una persona competente, appassionata e capace che ha mostrato in più occasioni di avere a cuore il bene comune" ha scritto una concittadina. E ancora: "Sarebbe una gravissima perdita: l’assessore, non a caso quello che ha ricevuto il numero più alto di preferenze alle ultime elezioni, ha dimostrato negli anni una dedizione assoluta al suo incarico e un ascolto non comune delle esigenze del cittadino, una concretezza fattiva, una disponibilità al confronto encomiabili".

"Nessuno ha chiesto le dimissioni né quindi si può parlare di perdita per la collettività – ha replicato Buldorini –. La consigliera potrà continuare ad adoperarsi per il bene comune come ha fatto fino a oggi, con la differenza che non ricoprirà più incarichi". Bisognerà aspettare il consiglio per capire cosa succederà.