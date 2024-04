"Chiusi cinque anni intensi, lasciamo i conti in ordine"

"Abbiamo lavorato per tutti i cinque anni con una attenzione particolare alle spese. Come il buon padre di famiglia, lasciamo un Comune in buona salute, con i conti i ordine nonostante le canoniche difficoltà di tutti i piccoli enti locali. Abbiamo sempre lavorato con fondi esterni, intercettato diverse linee di finanziamento, permettendo alle nostre entrate ordinarie di consolidarsi e di definire una base sicura per il prosieguo". Così l’assessore al Bilancio Rodolfo Rossi ha concluso la presentazione dell’ultimo rendiconto di gestione dell’amministrazione Tapanelli, approvato dal Consiglio comunale. "I nostri dipendenti, vero motore di ogni amministrazione, sono stati sempre al nostro fianco e hanno remato tutti nella stessa direzione, con spirito di sacrificio e con una dedizione fuori dal comune - ha aggiunto il sindaco -. Chiunque arriverà dopo, noi o altri, avrà a disposizione una squadra tecnica formata, allenata e disponibile". Durante la seduta si è anche parlato del restyling al piano regolatore. "Con questa approvazione, andiamo a modernizzare il nostro Prg che soffriva di alcune criticità - ha spiegato Corrado Carminelli, delegato all’urbanistica -. Con il tavolo tecnico, istituito dal Sindaco, composto da me, Alessandro Midei, Kaur Lovepretty e Giovannino Paladini, abbiamo chiuso un lavoro importante. Ridefinite le aree edificabili, abbiamo inserito anche altre richieste di privati e aggiornato le norme di attuazione. Grazie ai consiglieri di maggioranza e minoranza, al tecnico incaricato Natalini e all’architetto comunale Pandolfi".