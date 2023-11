Come utilizzare al meglio le risorse dei legumi, Appignano al centro di un progetto europeo

La tutela della biodiversità dei legumi sarà al centro del progetto europeo ’Increase’, che vedrà protagonista il comune di Appignano. "Increase punta a migliorare l’uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali dei legumi per l’alimentazione umana – spiega il sindaco Mariano Calamita –. Il progetto coinvolge direttamente i cittadini per promuovere e diffondere la consapevolezza sull’importanza dei legumi e sull’impatto che possono avere, mettendo in campo nuove azioni per il bene di tutti. Grazie alla partecipazione attiva della comunità sarà possibile estendere la catena dell’agrobiodiversità e conservare in modo decentralizzato le risorse genetiche dei legumi. Invito con piacere tutta la cittadinanza a partecipare a questo grande progetto di ricerca sui legumi che rappresentano uno dei principali patrimoni storici e culturali del nostro territorio". Il progetto dal titolo "Appignano & i legumi, la storia continua" sarà presentato oggi, alle 18 nella sala consiliare. Interverranno Roberto Papa, ordinario di genetica agraria all’Univpm di Ancona e coordinatore del progetto, i rappresentanti dell’Istituto comprensivo ’Luca della Robbia’ per i plessi di Appignano e Montefano, la dietista-nutrizionista Elisa Pelati e il presidente provinciale dell’Auser, Antonio Marcucci. Il progetto ’Increase’ attuerà un nuovo approccio per conservare, gestire e caratterizzare le risorse genetiche dei legumi in particolare del fagiolo, portando benefici a diversi livelli. Queste specie sono indissolubilmente legate alla tradizione e ai bisogni alimentari europei, e alla tradizione agricola dell’Europa e del Mediterraneo.