Come valorizzare il salame Morsetto

Un pomeriggio tra enogastronomia e storia locale. A Fiuminata, sabato alle 16.30 al teatrino comunale, si svolgerà un convegno con un protagonista di tutto rispetto: il salame Morsetto di Fiuminata. Un salume della tradizione locale, riesumato e prodotto con grande maestria da un giovane produttore del luogo, Corrado Grandoni. L’incontro vedrà la presenza di maestri assaggiatori dell’ONAS (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi) ed esperti del settore pubblico nel campo suinicolo e agricolo, come l’Amap (Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca). Ma soprattutto sarà l’occasione per assaggiare il Morsetto, insieme ad altri particolari prodotti del territorio, in un pomeriggio dedicato al cibo e al divertimento per le famiglie, allietato dal gruppo folk La Staccia di Jesi. Obiettivo del convegno è quello di presentare il lavoro finora svolto per iscrivere il Morsetto nell’elenco dei salumi storici e per ragionare su come salvare il prodotto e sviluppare un’attività di promozione in senso ampio. Dopo i saluti del sindaco, Vincenzo Felicioli, seguiranno gli interventi di Flavio Vai, assaggiatore e delegato ONAS Marche, Corrado Grandoni, Mauda Moroni, funzionario della direzione agricoltura della Regione, Silvia Palladino, funzionario Amap, Piergiorgio Angelini, giornalista, e Oderisi Nello Fiorucci, consigliere dell’Associazione per lo sviluppo dell’Appennino Umbro Marchigiano. L’incontro è promosso dalle associazioni Fiuminata Valle Aperta e Terra delle Rocche.