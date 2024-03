Comportamento e inclusione: due lezioni organizzate dalla Pars

Dopo il successo dei primi sei incontri, la Cooperativa Sociale Pars, con il patrocinio del Comune di Corridonia e la collaborazione dell’Associazione "Omphalos", organizza altre due lezioni, l’8 e il 15 aprile, relative al corso Aba "Analisi Applicata del Comportamento e Inclusione in tutti i contesti di vita". Tra novembre e gennaio, il già compiuto percorso era stato rivolto ad insegnanti di ruolo e di sostegno dell’Istituto Comprensivo "Manzoni-Lanzi" e dell’Ipsia "F.Corridoni" agli assistenti scolastici, domiciliari ed educatori Pars impegnati nel lavoro educativo con la disabilità. Alla luce del questionario di gradimento, è stato evidenziato il desiderio di approfondimento operativo e si è deciso di organizzare altri due incontri, a carattere pratico, sempre presso il Cag "Pippo per gli Amici" in via Cavour. I due incontri gratuiti, che avranno durata di tre ore, sono riservati solamente a coloro che hanno conseguito l’attestato di partecipazione alla rassegna dei primi incontri. Al termine delle nuove lezioni i partecipanti dovranno essere in grado di pianificare l’incremento del comportamento di un bambino con disturbi del comportamento o rientrante nello spettro autistico, attraverso la creazione di tre strategie differenti, ma anche di gestire situazioni di training ed utilizzare forme di Caa (Comunicazione Aumentativa Alternativa). Le lezioni saranno tenute da Annalisa Bellesi, Pedagogista e Analista del Comportamento Bcba e da Laura Batocco, Pedagogista e Consulente Aba. "L’Aba, in quanto scienza, ha un quadro di riferimento teorico vasto e molto approfondito – dichiara Gessica Stizza (nella foto), responsabile dei servizi educativi e scolastici Pars –. In questo senso, l’esercitazione pratica su cui si incentrano questi due nuovi incontri è voluta allo scopo di implementare la ‘cassetta degli attrezzi’ dei tecnici della disabilità, munendoli di nuovi strumenti". Per info 320.4629089 o 320.4098126.