Concerto speciale dei cori di Camerino e Napoli

Stasera a Camerino appuntamento con ABF Voices Of Italy, un’esibizione per il primo Gathering dei cori italiani che fanno parte del progetto educativo ideato dalla Andrea Bocelli Foundation. A partire dalle 19, all’Auditorium dell’Accademia della musica ABF ’Corelli’ sarà possibile assistere al concerto dei cori di Camerino e Napoli. I giovani talenti porteranno sul palco un repertorio internazionale intervallato da brani musicali interpretati dai musicisti nonché educatori del progetto. È la prima volta che i due cori italiani si incontrano per un weekend di full immersion nella musica e non solo: la due giorni marchigiana prevede per i coristi attività educative all’insegna della conoscenza reciproca, della condivisione e della scoperta del territorio. Inizialmente il progetto, nato nel 2022, si chiamava ABF Voices of Peace, ed era stato attivato per le persone fuggite dal conflitto russo-ucraino e stabilitesi temporaneamente nei comuni di Camerino e Muccia. Il coro accoglie sia i bambini rifugiati provenienti dall’Ucraina, sia i bambini del territorio. In questo caso, l’esperienza corale è stata cruciale per il processo di integrazione dei giovani rifugiati nel tessuto sociale della comunità. Nel 2023 il progetto viene esteso sul territorio di Napoli, coinvolgendo il Rione Sanità: un quartiere a ridosso del centro storico della città che negli ultimi anni sta vivendo un vero e proprio processo di riqualificazione e rivitalizzazione.

Gaia Gennaretti