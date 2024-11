Convivere con il diabete, i consigli degli esperti

Si terrà domani pomeriggio a partire dalle 16, nella palestra Diaz di Porto Recanati, l’incontro dal titolo "Vincere il diabete. Prospettive e soluzioni", organizzato dal centro culturale Anni d’Argento e dall’associazione Tutela del diabetico, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

I relatori della conferenza saranno l’osteopata Marta Sabbatini, la dietista Simona Giri e le due psicologhe Taisia Santoni e Valentina Pierangeli.

"Parleremo di alimentazione e di attività fisica, a oggi le armi più efficaci per prevenire l’insorgenza della patologia, ma anche per affrontarla e conviverci – spiegano gli organizzatori –. Il problema è che spesso non riusciamo a farlo, perché i nostri stili di vita sono totalmente scorretti. Per questo si rende necessario un percorso psicologico che aiuti il paziente ad alimentarsi bene e fare le giuste scelte in termini di attività fisica, oltreché ad accettare la convivenza con questa patologia".

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.