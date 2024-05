Cooperativa sociale cerca nuovi operatori

Fondazione di Recanati che gestisce strutture assistenziali cerca un cuoco/a aiuto cuoco/a con esperienza. Si offre tempo determinato full time su turni (mattino o pomeriggio) per 6 mesi rinnovabile (codice offerta 827/4) Cooperativa sociale cerca operatori scolastici e/o educatori con esperienza residenti nei comuni di Macerata, Morrovalle, Tolentino, Ripe San Ginesio, Loro Piceno, Caldarola, Belforte del Chienti per servizi domiciliari e di comunità per minori e disabili. Indispensabili patente B e auto propria (codice offerta 55301/3). Curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta. La Faggiolati Pumps spa cerca un/a addetto al back office commerciale. Gradita (ma non indispensabile) esperienza nel settore metalmeccanico; ottima conoscenza lingua inglese. Sede di lavoro: Sforzacosta. Vv, con autorizzazione al trattamento dei dati personali a f.dora@faggiolatipumps.it.