Dagli Stati Uniti a Tolentino per festeggiare le nozze d’oro

Dagli Stati Uniti tornano a Tolentino per il 50esimo anniversario di nozze. Sono Carlo Domizioli e Barbara Grace, sposati dal 1974. Si conobbero a Londra e, dopo il "sì", fecero il viaggio di nozze in Italia, fino a Tolentino. Quella luna di miele l’hanno voluta ripetere, alloggiando vicino alla casa di Carlo e salutando i parenti e gli amici della famiglia Domizioli. Lui è ingegnere meccanico, lei prima impiegata di banca poi insegnante. Hanno due figli e vivono a Knoxville, nel Tennessee. Questa bella storia inizia a Tolentino, dove Carlo Domizioli è nato. Il padre Nazzareno, sarto per abiti da uomo, e la madre Nicolina Fammilume, sua aiutante nel negozio in via Valporro, si trasferirono a Londra nel 1957, dove c’era richiesta di sarti per uomo. Con loro portarono il figlio Carlo e dopo qualche anno nacque Ugo. Una volta sposato, Carlo si è trasferito con Barbara negli Usa, ma ha sempre mantenuto nel cuore Tolentino. La festa per l’anniversario è stata l’occasione per visitare il nostro territorio, grazie anche all’amica Marina Sgamma che ha accolto la coppia.

m. g.