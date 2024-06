Morgoni:: "Lascio il posto in consiglio"

"I cittadini hanno espresso un chiaro gradimento per la prosecuzione dell’esperienza amministrativa in corso e ciò non rende più necessaria la mia disponibilità, visto che nel gruppo consiliare di opposizione vi sono già energie ed esperienze per svolgere una funzione di critica costruttiva e di controllo". Così Mario Morgoni annuncia di voler rinunciare al ruolo di consigliere comunale a Potenza Picena, dopo che si era candidato a sindaco con il centrosinistra, per poi essere sconfitto dalla coalizione del centrodestra uidata dal primo cittadino uscente Noemi Tartabini. Al suo posto entrerà Fausto Cavalieri, che con la lista del Pd aveva ottenuto 127 preferenze.

"Tra qualche giorno si terrà la prima seduta del neoeletto consiglio comunale di Potenza Picena – ha scritto Morgoni in una nota –. Come candidato sindaco della coalizione sconfitta sono chiamato a farne parte, ma ritengo opportuno fare una scelta diversa. E anche senza ricoprire incarichi istituzionali, continuerò a essere compagno di strada con la presenza, i consigli e l’esempio per trasmettere ai giovani la passione e i valori di una politica che nel perseguire il bene comune recuperi credibilità e utilità". Inoltre, lui sarà attivo pure su un altro fronte. "Parte del mio impegno continuerò a dedicarla all’Istituto Italiano per l’Asia – riprende Morgoni –, che ho l’onore di presiedere e svolge un’importante funzione nelle relazioni con i paesi di un’area strategica per il futuro del mondo. Chissà che non possa vedere la luce una piccola scuola di politica, che consegni ai giovani strumenti da utilizzare per diventare cittadini informati, consapevoli e coinvolti. Un grazie di cuore a tutte le persone che ci hanno incoraggiato e dato fiducia e a tutte quelle che mi hanno rivolto, in questi giorni, attestati di stima e affetto".

g. g.