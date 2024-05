Dal Veneto per la fibrosi cistica

Un percorso di 400 chilometri da Valdagno (Vicenza), a Numana, utilizzando le tre discipline del triathlon (corsa, bici e nuoto) per far conoscere la fibrosi cistica, malattia genetica invisibile per la quale a tutt’oggi non esiste una cura. A portare a termine l’impresa sportiva e di sensibilizzazione civica del progetto Special Triathlon per la fibrosi cistica, tra venerdì e domenica prossimi, sarà il triatleta Fabio Guiotto, originario di Valdagno. Un’iniziativa partita da Fabio e dalla sua compagna Raffella Piazzini, vice presidente nelle Marche della Lega italiana fibrosi cistica: sono genitori di Davide, nato nel 2006 e affetto da fibrosi cistica. La manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare sulla tema della malattia, agevolare il supporto al progetto, e ribadire l’importanza dello sport come terapia e strumento di aggregazione. Per questa impresa, da circa un anno Guiotto si allena con il supporto della squadra del Civitanova Triathlon. L’evento comincerà alle 21 di venerdì.