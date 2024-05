Dall’Europa fino alla Cina e al Brasile. La teoria del professor Caporaletti conquista

La teoria delle musiche audiotattili, sviluppata dal musicologo italiano Vincenzo Caporaletti (nella foto), docente dell’Università di Macerata e socio onorario di fresca nomina dell’Associazione nazionale scuole jazz e musiche audiotattili, sta guadagnando sempre più riconoscimento nel contesto musicologico internazionale. In Francia, Stéphane Audard, musicista di jazz e professore del Conservatorio di Parigi, ha discusso ai primi di aprile la sua tesi di dottorato alla Sorbonne, analizzando i problemi della pedagogia del jazz proprio alla luce della teoria di Caporaletti. Una teoria che sta guadagnando riconoscimento anche in Cina, all’Università di Henan, e in Brasile.