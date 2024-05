Discarica a cielo aperto: "Qui è pieno di roditori"

"L’altro giorno, sul Carlino, il sindaco Andrea Michelini ha parlato della Bandiera blu in arrivo, dicendo che ‘a fare la differenza è stata la nostra attenzione sulla raccolta differenziata’. Peccato che da tempo è presente una discarica cielo aperto in via Salvo D’Acquisto, dove proliferano topi. E malgrado le mie segnalazioni, nulla è stato fatto per ovviare al problema". È la protesta di Maurizio Rizzi, proprietario a Porto Recanati di una seconda casa nel condominio Residence Paradiso, in via Salvo D’Acquisto, vicino all’Hotel House. E proprio lui ha voluto denunciare la situazione di quell’area, allegando delle foto. Al contempo, fa sapere che tale criticità era già stata segnalata lo scorso mese alle autorità. "Lo avevo fatto con una mail, il 19 aprile, inviata al Cosmari, all’ufficio dei Lavori pubblici, al sindaco Michelini, al presidente delle Marche, all’Urp della Regione e alla senatrice Leonardi, ma senza aver ottenuto nessuna risposta – afferma Rizzi -. Quella discarica si trova alla fine della via e, praticamente, davanti l’ingresso del nostro condominio. In quell’area i rifiuti, che quotidianamente vengono recapitati, invadono la strada a causa principalmente dell’incuria delle persone. Esiste là un cassone – aggiunge l’uomo –, che però non viene utilizzato. E questa situazione, oltre a creare disagio alla circolazione stradale, provoca una proliferazione di roditori (topi, ma soprattutto ratti viste le dimensioni). E data la vicinanza, invadono anche gli spazi del nostro condominio, nonostante le ripetute e costanti derattizzazioni che vengono eseguite da parte dell’amministratore".

Per questo motivo, Rizzi suggerisce una possibile risoluzione al problema. "Sarebbe ottimale costruire una struttura che possa garantire lo scarico direttamente nel cassone – riprende –, in modo da facilitare anche il recupero del cassone pieno e il posizionamento di quello vuoto, così come avviene nelle piattaforme ecologiche. Comprendiamo che questo comporterebbe degli investimenti da parte dell’Amministrazione comunale, ma vorremmo ribadire che nel nostro condominio paghiamo Imu e Tari, alla pari di immobili in altre zone di Porto Recanati, pur non usufruendo degli stessi servizi di pulizia e manutenzione delle infrastrutture urbane. Siamo coscienti delle problematiche dell’Hotel House – conclude Rizzi –, però chiediamo comunque una maggiore attenzione per questa zona che ora sembra quasi dimenticata".