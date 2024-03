Divertimento con “Caccia alle uova di Pasqua“

Ci sarà questo pomeriggio, a Porto Recanati, la seconda edizione dell’iniziativa “Caccia alle uova di Pasqua“, organizzata nuovamente dal comitato di quartiere Castennou e da quello di Scossicci-Del Sole, con il patrocinio del Comune rivierasco.

E si tratterà di un appuntamento dedicato soprattutto ai più piccoli, per una giornata di gioia e spensieratezza a ridosso delal giornata di Pasqua.

Il ritrovo è previsto alle 16, nel parcheggio di via Pastrengo, e subito dopo si andrà al parco della Vecchia Pescheria dove comincerà la prima parte della caccia per ritrovare le uova che il Coniglietto di Pasqua ha seminato qua e là.

Dopodiché, i bambini si sposteranno con le ricerche nel parco dell’Amicizia di via Brodolini per riempire, ciascuno, il proprio cestino di uova. Il momento si concluderà con tanti e diversi premi per i piccoli partecipanti. Infine, gli organizzatori raccomandano la massima puntualità e sottolineano che "la partecipazione al gioco è gratuita. Tuttavia i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori, perché l’età massima di partecipazione è di 10 anni".