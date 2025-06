Donna ferma sui binari. Salvata dalla Croce Rossa

Una donna ferma sui binari, in stato confusionale, è stata soccosrsa dalla Croce Rossa di Porto Potenza.

Attimi di tensione ieri intorno alle 13.40, quando un equipaggio della Cri di Porto Potenza, impegnato nel trasporto di un paziente per dialisi verso l’ospedale di Civitanova Alta, ha notato la presenza di un’anziana in evidente stato confusionale, accovacciata tra i binari della ferrovia nei pressi di via del Casone a Civitanova. Insospettiti dall’atteggiamento della donna, i soccorritori si sono immediatamente fermati e hanno tentato di allontanarla da quel posto pericoloso, incontrando però una prima resistenza da parte della stessa. Con grande prontezza l’equipaggio ha allertato il 112, che ha attivato il protocollo di sicurezza previsto per queste circostanze.

Nel frattempo, i volontari della Croce Rossa hanno avviato un tentativo di mediazione con l’anziana, rimanendo al suo fianco fino all’arrivo degli altri soccorsi. Sul posto sono infatti intervenuti la polizia, il personale sanitario del 118 e una cittadina di passaggio, spinta da un encomiabile senso civico.

Grazie alla sinergia tra soccorritori, forze dell’ordine e cittadini, l’anziana è stata infine messa in sicurezza e allontanata dai binari, evitando così possibili tragiche conseguenze. Successivamente, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova per accertamenti.

L’episodio conferma l’importanza della prontezza operativa e della collaborazione tra enti, associazioni e cittadini nella gestione delle emergenze, nonché l’impegno quotidiano dei volontari della Croce Rossa Italiana a servizio della comunità.

Chiara Marinelli